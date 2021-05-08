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Bir günde değişti! Müsilajı lodos temizledi Gemlik Körfezi normale döndü

Marmara Denizi’nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası sebebiyle beyaz ve kahverengi tabaka ile kaplanan Gemlik Körfezi bir gecede lodosun etkisiyle eski haline döndü.

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Gemlik Körfezi'nin görüntüsü bir gecede değişti. Körfezin sarıya boyanmış dev bir tabaka gibi görüntüsü vatandaşları ve balıkçıları tedirgin ediyordu.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın, "Marmara’yı hep birlikte beton ile çevrili bir göl haline getirmeseydik deniz bu organizmayı atacak kıyı ve kumsal bulabilecekti ve muhtemelen bu kadar rahatsız etmezdi bizi. Mecbur dibe çökene kadar bekleyeceğiz" sözleriyle yaptığı açıklamanın ardından dün gece saatlerinde etkili olan lodos Gemlik Körfezini deniz salyalarını açığa sürüklemesiyle sahil bandı eski görüntüsüne dönmeye başladı.

Lodosun etkisiyle sahil bandı normale dönmeye başladı
Dün gece saatlerinde etkili olan lodos sonrası Gemlik Sahillerinin büyük kısmı deniz salyalarından temizlendi. Lodosun açığa sürüklediği salya tabakasının kısa sürede tamamen yok olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren normale dönmeye başlayan sahil bandı drone ile havadan görüntülendi. Salyalardan temizlenmeye başlayan körfez, vatandaşlarda ve balıkçılarda büyük sevinç uyandırdı.

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