İBB'nin Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 100 atla ilgili yeni bir iddia ileri sürüldü. Buna göre atların 80'i Irak'a, 5-6'sı Bursa'ya satıldı. Atların sınırdan rahatça geçebilmesi için çiplerin büyük kısmı çıkarıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 100 atın kaybolmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan bu konudaki yeni iddiaları aktardı.

Boğazlıyan, önceki haberinde uluslararası şebeke iddialarına dikkat çektiğini belirtti. "Kaybolan 99 atın 80’inin çiplerinin çıkarılarak tanesi 2 bin dolardan Irak’a satıldığını, kalan atların bir kısmının çevre illere gittiğini, hasta ve yaşlı olanların ise kesilip kıyma-kuşbaşı olduğunu söylemişti adı bende saklı, bölgedeki at piyasasının tam kalbinde olan kaynağım" diyen Boğazlıyan, bu konudaki araştırmalarını sürdürdüğünü belirterek "100 at skandalını derinleştirdikçe kan dondurucu detaylar öğrenmeye devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Atların çiplerinin çıkarıldığını da daha önce paylaştığını vurgulayan Boğazlıyan, "Yeni iddia ise şu: Şebeke, yaklaşık 15 atın çipini Dörtyol’daki at çiftliğinde, kalan atların çiplerini ise Adana Yüreğir'deki bir evde çıkardı. İnsan sormadan edemiyor ‘çiftlik tamam da evde böyle bir operasyon nasıl yapılır?’ onun da yanıtını aldım. Evin bulunduğu arsaya hem mezbaha hem ameliyathane kurmuşlar. Çipler o ameliyathanede çıkarılmış, satışa uygun olmayan atların kesimi de o mezbahanede yapılmış" bilgisini verdi.

Kaynaklarının 80 atın Irak'a satıldığını iddia ettiğini hatırlatan Boğazlıyan, şunları kaydetti:

"Kaynaklarım, atların Erbil ve Musul şehirlerinde olduğunu söyledi. Gelelim ülke içinde satılan atlara. Yine kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre 5-6 at Bursa’ya satılmış. Uzun uğraşlar sonucu Bursa’daki atların fotoğrafına da ulaştım. Kaynaklarım Bursa’ya satıldığı iddia edilen atların fotoğrafını paylaştı benimle. Bu fotoğrafın kasım ayına ait olduğunu da söylediler.

100 at İBB’den ağustos 2020’de Dörtyol’a gelmişti malum. 1 at yolda ölmüştü. 99 atın 2 ay kadar Dörtyol’daki at çiftliğinde kaldığını, ardından da satıldığını iddia eden kaynaklar, birkaç atın da Şanlıurfa’ya satıldığı bilgisini verdi."