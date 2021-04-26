Kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 62 kişi adliyeye sevk edildi
Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi.Abone ol
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.
8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.