BIST 1.355
DOLAR 8,37
EURO 10,13
ALTIN 479,90
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 62 kişi adliyeye sevk edildi

Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da şakanın sonu ölümle bitti! Arkadaşını öldürdü: Ağzından...
Ertuğ Koruyan evli mi eşi Serhan Koruyan ve çocukları kimdir?
Sakarya'da 4 yaşındaki Elif'ten acı haber geldi! Yaşam savaşını kaybetti
Kolları sıvadı! Fatih Terim'in gelecek sezon planı
Ümraniye’de nargile keyifli okey partisi baskınında polise 'bize yardımcı olun' teklifi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'ye geliyor!
Türkiye’de kripto para piyasasına sıkı denetim yolda! Diğer ülkelerin yasalar ne durumda?
Şarkıcı Şimal ne kanseri hastalığı nedir? Şimal ne demek?
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi hayatını kaybetti
TÜBİTAK 98 personel alacak! Son başvuru tarihi 17 Mayıs
Yorumlar