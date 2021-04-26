BIST 1.355
DOLAR 8,37
EURO 10,13
ALTIN 479,90
HABER /  SPOR
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Kolları sıvadı! Fatih Terim'in gelecek sezon planı

Antalyaspor maçının ardından "Sevdiklerim ve Galatasaray üçgeninde yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım" ifadelerini kullanan Fatih Terim, 2022 yılı için kolları sıvadı.

Abone ol

Trabzonspor beraberliği sonrası taraftar grubu UltrAslan'ın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konu ile ilgili düşüncesini Antalyaspor maçının ardından dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübe dair uzun vadeli planları olduğunu belirten tecrübeli teknik adam gelecek sezon için kolları sıvadı.

Hürriyet'in haberine göre, Terim her ne kadar sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen tecrübeli teknik adam diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.

"Bonservisleri hemen alınsın"
Öncelikle Gedson Fernandes’in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ve Mostafa  Mohamed’in bonservislerinin hemen alınmasını istedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Saha dışına yeşil ışık
Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray’da teknik direktörlük dışında bir pozisyonda görev alabileceğini de ilk kez dile getirdi.

"Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve Galatasaray" diyen Terim, ‘pozisyonu ne olursa olsun’ ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ertuğ Koruyan kimdir neden öldü Ertuğ Koryan oynadığı filmler
Ümraniye’de nargile keyifli okey partisi baskınında polise 'bize yardımcı olun' teklifi
Türkiye’de kripto para piyasasına sıkı denetim yolda! Diğer ülkelerin yasalar ne durumda?
Şarkıcı Şimal ne kanseri hastalığı nedir? Şimal ne demek?
TÜBİTAK 98 personel alacak! Son başvuru tarihi 17 Mayıs
Ahmet Hakan'dan Biden’a 'soykırım' teşekkürü: İç cepheyi birleştirdin eline emeğine sağlık
Hindistan'da durum korkunç! Günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede
'Bina Kimlik Sistemi' uygulaması resmen başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 kısıtlaması açıklaması
Şarkıcı Şimal kimdir aslen nereli Şimal ne demek anlamı
Yorumlar