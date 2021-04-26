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Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi hayatını kaybetti

Milli Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı:

"Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni, kıymetli kardeşimiz Mustafa Kurdaş'ın muhtereme eşi Hatice Kurdaş'a Cenab'ı Allah'tan rahmet, Kurdaş ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Kurdaş, eşinin vefatı öncesinde sosyal medyada "Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz.." ifadelerini kullanmıştı.

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