Fransa Ligue 1'de final gibi bir maçı Lille kazandı. Haftaya lider giren Lille, hem PSG hem de Monaco'nun kazanmasıyla gerilemişti ancak Burak Yılmaz'ın iki gol - 1 asist yaptığı maçı 2-0'dan çeviren Lille yeniden lider oldu.

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Milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en önemli virajı geçti. Lyon deplasmanına çıkan Lille 2-0 geriye düştüğü maçta, Burak Yılmaz'ın olağanüstü performansı ile 3-2 kazanmayı başardı.

Burak Yılmaz 2 gol - 1 asist ile yıldızlaşırken Yusuf Yazıcı galibiyet golünün asistini yaptı. Lille böylece puanını 73 yaparken PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Lille sezonun bitmesine 4 hafta kala liderliğini sürdürürken hem PSG hem de Lyon deplasmanlarında kazanıp çok önemli bir başarıya imza attı. Lille aynı zamanda kulüp tarihinin en başarılı dönemini de yaşıyor.

Maçtan notlar:

Ev sahibi ekip, 20’nci dakikada Islam Slimani ve 35’inci dakikada Jose Fonte’nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45’inci dakikada Burak Yılmaz frikikten attığı golle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Lille, 60’ıncı dakikada Burak Yılmaz’ın asistinde Jonathan David ile golü buldu ve skoru 2-2’ye getirdi. Milli oyuncu Burak Yılmaz 85’inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Yusuf Yazıcı’nın asistinde attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 2-3. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Lille, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini korudu.

Karşılaşmada 11'de başlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.

Ligue 1'in İngilizce hesabı da Burak Yılmaz'ı 'KRAL' ifadeleri ile paylaştı.