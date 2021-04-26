BIST 1.345
DOLAR 8,47
EURO 10,27
ALTIN 483,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

26 Nisan evde bakım maaşları yatan iller yeni listesi

26 Nisan evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorusu merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan hasta yakınlarına ödenen evde bakım maaşı 2021 yılında. 1,658,29 lira oldu. Peki 26 Nisan pazartesi hangi illerde evde bakım maaşı yattı sorgulama ekranı

Abone ol

26 Nisan Pazartesi günü evde bakım maaşları ne zaman ödenir, ayın kaçında hesaplara yatar? Birçok vatandaşın yakından takip ettiği ve yararlandığı evde bakım maaşlarına zam geldi. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım olan evde bakım maaşı 2021 yılında 1,658,29 lira oldu. Peki 26 Nisan pazartesi günü evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde yattı?

İşte 26 Nisan evde bakım parası yatan iller listesi:

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Evde bakım aylığı kimlere verilir: Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı alma hizmeti: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

Evde bakım aylığı nerede öğrenilir: Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. 

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ’cü Nuri Cankıymaz hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi
Kabine bugün toplanıyor! 3 haftalık tam kapanma geliyor hangi yasaklar geri geliyor
82 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul! Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Hayat ne zaman normale dönecek? Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı
62 il ve KKTC'de FETÖ'ye operasyon! 532 kişiye gözaltı kararı
65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak! Başvuru ilanı yayınlandı
Fransa'da Ermeniler Türk ailesine saldırdı! 4 kişi yaralandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a taziye telefonu
Karaman'da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga! 4 yaralı, 13 gözaltı var
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajları paylaşıldı
Yorumlar