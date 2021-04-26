Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak, babasının vefatından dolayı taziyede bulundu.

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Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak, babasının vefatından dolayı taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Tatar'a babasının vefatından dolayı taziyelerini sunmuştur" denildi.