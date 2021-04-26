Tüm gözler bugün toplanacak Kabine'de! 17 Mayıs'a kadar tam kapanma...
Vaka sayılarında kısmi kısıtlama sonrası son iki günde hızlı bir düşüş yaşansa da bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni bir tam kapanma kararı çıkacağı belirtiliyor. Alınacak kararları toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.Abone ol
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu son iki günde vaka azalış rekoru kırıyor. Vaka sayısı son 48 saatte 60 binlerden 40 binlere geriledi. 2 hafta önce getirilen kısmi kısıtlama sonrası vakalar düşerken, kısıtlamalar bu hafta sonu bitiyor. Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni kısıtlama kararları çıkacağı belirtiliyor.
Ankara'da tüm gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Bugün gözler Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.
3 Bakan ilk kez Kabine'ye katılacak
Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda son Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklayacak ve bir sunum gerçekleştirecek.
Ramazan Bayramı kararı çıkacak
Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.
17 Mayıs'a kadar tam kapanma
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edeceğini iddia etti. Candaş Tolga Işık da, Kabine'de konuştuğu tüm isimlerin 3 hafta tam kapanmaya destek verdiklerini yazdı.
Bilim Kurulu Üyesi: Tam kapanma gelebilir
Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, “Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi” dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığına dikkat çeken profesör Odabaş şöyle devam etti:
- Cumhurbaşkanı da söylemişti, ‘İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler’ diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.
- Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı.
- Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda. Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor.