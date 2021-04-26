Vaka sayılarında kısmi kısıtlama sonrası son iki günde hızlı bir düşüş yaşansa da bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni bir tam kapanma kararı çıkacağı belirtiliyor. Alınacak kararları toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu son iki günde vaka azalış rekoru kırıyor. Vaka sayısı son 48 saatte 60 binlerden 40 binlere geriledi. 2 hafta önce getirilen kısmi kısıtlama sonrası vakalar düşerken, kısıtlamalar bu hafta sonu bitiyor. Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni kısıtlama kararları çıkacağı belirtiliyor.

Ankara'da tüm gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Bugün gözler Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.

3 Bakan ilk kez Kabine'ye katılacak

Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda son Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklayacak ve bir sunum gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı kararı çıkacak

Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

17 Mayıs'a kadar tam kapanma

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edeceğini iddia etti. Candaş Tolga Işık da, Kabine'de konuştuğu tüm isimlerin 3 hafta tam kapanmaya destek verdiklerini yazdı.