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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için başsağlığı dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Oktay, "Hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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