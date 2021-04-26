Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için başsağlığı dileğinde bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Oktay, "Hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.