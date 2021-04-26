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Ahmet Hakan'dan Biden’a 'soykırım' teşekkürü: İç cepheyi birleştirdin eline emeğine sağlık

Ahmet Hakan Hürriyet'teki bugünkü yazısında siyasi bir kararla 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Joe Biden hakkında ilginç bir değerlendirmede bulundu.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 1915’te yaşananları “soykırım” olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden’a “Türkiye’yi kaybetmenin ne anlama geldiğinin gösterilmesi gerektiğini” söyledi. Hakan, bugünkü köşe yazısında ABD Başkanı Biden’a “soykırım” ifadesi dolayısıyla teşekkür etti.

“Bütün tartışmalarımızı, polemiklerimizi, çekişmelerimizi paranteze aldık” diyen Hakan, bu teşekkürü şöyle açıkladı:

Hiçbir güç... Bu denli dağınık olan iç cepheyi, bu kadar hızlı bir şekilde toparlayamazdı. Bir süreliğine de olsa... İç cepheyi birleştirdin. Eline, emeğine sağlık. Işıklar içinde kal.

Ben şu aşamadan sonra sadece ve sadece şunun yapılmasını istiyorum: Birkaç lobi faaliyetine teslim olan Biden’a... Türkiye’yi kaybetmenin ne anlama geldiği... Ve neyi göze aldığı... Onun kavrayabileceği bir netlikte... Gösterilmeli.

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