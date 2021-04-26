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Şarkıcı Şimal ne kanseri hastalığı nedir? Şimal ne demek?

Şarkıcı Şimal geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Meme kanserine yakalanan şarkıcı son olarak saçlarını kazıttı ve sevenleri ile paylaştı. Peki şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Şimal hastalığı nedir?

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Birçok şarkının bestesini yapan şarkıcı Şimal son günlerin merak edilen isimlerinden biri oldu. 35 yaşında olan Şimal, meme kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü geçtiğimiz günlerde sevenlerine duyurmuştu. Son olarak saçlarını kazıtan Şimal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Şimal, aslen nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Şimal'ın hastalığı ne?

Ünlü şarkıcı sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Şimal "Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. Dm den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatları beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah. Arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor ,mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz..."

Şimal kimdir: Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400'e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

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