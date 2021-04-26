Dolar ve altın çok sert yükseliyor! Tarihi zirvesine yaklaşan dolarla ilgili bomba tahmin

Piyasalar bugün yükselişle açıldı. Türk Lirası'nın değer kaybı sürerken, dolar güne 8.40 liranın üzerinde başladı ve 8.58'lik tarihi seviyesine biraz daha yaklaştı. Gram altın da 483 liradan işlem görüyor. Dolar ve altın neden yükseliyor? Daha da yükselir mi?

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Türk Lirası'nda geçen haftadan beri benzer para birimlerinden negatif ayrışma ve değer kaybı devam ederken Dolar/TL kuru 8.58 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaştı. Güne 8.40'ın üzerinde başlayan dolar şu saatlerde piyasada 8.46 liradan işlem görüyor. Gram altın da yükselişini sürdürüyor.

Saat 09:40 itibariyle piyasalar: Dolar/TL saat 09:40’de 8.46 seviyesindeydi. Avro/TL aynı saatte 10.25 düzeyindeydi. Gram altın serbest piyasada 483 liradan işlem görürken, çeyrek altının fiyatı da 790 liraya çıktı.

Reuters’a konuşan işlemciler ABD ile ilişkilerde daha hızlı bir bozulma riskine dikkat çekti. Ayrıca işlemciler geçen haftadan beri TL’nin yeniden değer kaybetmesinin enflasyonda getireceği yeni yükselişler ve olası yeni faiz artışı ihtiyacının karşılanmayacağı beklentisinin endişelerin daha da artmasına neden olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı'nın "faiz" sözleri...

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu cuma günü, “Sıkı para politikasına devam edeceğiz. Ancak yüzde 19 olan faizlerin uzun vadede artıracağım dediğiniz zaman reel sektöre nasıl bir mesaj verirsiniz; bu işi dengeli götürmemiz lazım” demiş, bu ifadesiyle yüksek faize karşı olarak algılanmaya devam eden söylemleri devam ettirmişti. Kavcıoğlu “Faize karşı olmayan var mı? Yüksek faizden memnun olan kim var” demişti.

Merkez Bankası metninden çıkarılan cümleler

Spinn Danışmanlık’tan Özlem Derici, bunu şöyle değerlendirdi: “Kavcıoğlu MB’nin sıkı para politikasına sadık kaldığını ve kalacağını belirtmesine rağmen söz konusu ifadelerin metinden çıkartılmış olması para politikası ile ilgili belirsizliğin de sürmesine neden olacaktır.” MB geçen hafta gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceği ve para politikasının uzun süre sıkı tutulacağına yönelik ifadeleri PPK metninden çıkarmıştı.

Türk Lirası yeni bir satış baskısı altına girdi

Bankacılar birkaç haftadır küresel piyasalarda yaşanan riskli varlıklara yönelik iştahın artmasının TL’ye ilişkin risklerin önüne geçtiğine ancak bunun kalıcı olmayabileceğine dikkat çekmişlerdi. Nitekim küresel piyasalardaki görünümün özellikle geçen hafta bozulması ile birlikte TL yeni bir satış baskısı altında girdi.

Piyasa bugün hangi kararları bekliyor?

Piyasada bugün kabine toplantısı haftanın kalanında ise ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve MB’nin enflasyon raporu öne çıkan gelişmeler. MB’nin yüzde 9.4 seviyesindeki yıl sonu tahminini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor. Kabine toplantısında kısa bir süre önce sıkılaştırılan tedbirlere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği, olası tedbirlerin üretime, ekonomiye etkileri de takip edilecek.

ABD Başkanı Biden'in ‘soykırım’ kararı

ABD Başkanı Joe Biden cumartesi günü yaptığı açıklamada 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak niteledi. Biden’ın soykırım nitelemesi daha çok sembolik bir öneme sahip olsa da Ankara’da öfke yarattı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi akşamı yaptığı kısa konuşmada konuya değinmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye’nin önümüzdeki aylarda çeşitli şekillerde buna karşılık vereceğini söyledi.