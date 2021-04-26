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Adana'da şakanın sonu ölümle bitti! Arkadaşını öldürdü: Ağzından...

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da bir kişi tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3926 Sokak'taki iki katlı evin son katında meydana geldi. İddiaya göre, Emre Korkmaz (23) arkadaşı İ.U. (22) ile evinde otururken tüfekle bir birlerine şaka yapmaya başladılar. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Emre Korkmaz ağır yaralandı. İ.U. ise evden kaçtı. İ.U.’nun kaçtığını gören ve tüfek sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri ağzından saçmaların girdiği Korkmaz’ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Zanlı yakalanınca olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı ortaya çıkacak.

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