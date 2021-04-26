BIST 1.364
DOLAR 8,30
EURO 10,04
ALTIN 475,00

Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı!

Anadolu Ajansı
Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı!

Yıllarca memurluk yapan Besim Üregil, emekli olduktan sonra köyüne döndü. Üregil, yeni kurduğu işle paraya para demiyor

Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı!

AĞRI'lı Besim Üregil, memurluktan emekli olduktan sonra memleketine dönerek, Hamur ilçesine bağlı zengin bitki örtüsüne sahip Yukarı Deredibi köyüne yerleşti. Üregil, hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla çiftlik kurdu.

119
Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı!

Otomatik yemleme ve sulama sistemlerinin olduğu çiftliği kısa sürede kurarak hayata geçiren Üregil, satın aldığı 1000 tavuk ile de yumurta üretimine başladı.

219
Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı!

Üregil, havaların güzel olduğu zamanlarda tavukları dışarı çıkarıp doğal ortamda beslenmelerini sağladı. 

319
Memurluğun ardından 250 bin TL harcayıp Ağrı'da bu işe başladı!

Üregil, günde ürettiği ortalama 900 yumurtayı il merkezi ve ilçelerdeki iş yerlerine satarak vatandaşların organik yumurta tüketmesini sağlıyor.

419