Ertuğ Koruyan evli mi eşi Serhan Koruyan ve çocukları kimdir?

Perihan Abla, Köyden İndim Şehire gibi onlarca filmlerde rol alan oyuncu Ertuğ Koruyan 75 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ölümünün ardından Ertuğ Koruyan'ın hayatı merak edildi. Peki Ertuğ Koruyan kimdir, aslen nereli? Ertuğ Koruyan eşi ve çocukları kimdir?

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan birçok filmde rol alan oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu 75 yaşında vefat etti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan Ertuğ Koruyan'ın hayatı merak edildi. Peki Ertuğ Koruyan kimdir, aslen nereli? Ertuğ Koruyan eşi ve çocukları kimdir?

Kızılağaç Mahallesi’nde yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile yaşayan Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, bugün saat 04.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Koruyan yolda yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından Koruyan’ın ölümünü "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" diye, duyurdu.

’Perili Ev’, ’Yarı Şaka Yarı Ciddi’, ’Cümbüşiye’, ’Mesela Dedik’, ’Perihan Abla’, ’Güler misin Ağlar Mısın’ isimli televizyon dizilerinin yanı sıra ’Vay Başıma Gelenler’, ’Köşe Kapmaca’, ’Doktor’ ve ’Köyden İndim Şehre’ isimli sinema filmlerinde rol alan Koruyan’ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Türk sinemasının hafızalarda yer etmiş Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi pek çok ismi ile kamera karşısına geçmiş olan Koruyan, Bodrum’daki sanat çalışmalarına verdiği destekle de biliniyordu. Koruyan’ın cenazesi bugün öğlen Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı’nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.