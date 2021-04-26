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İngiliz Sunday Express'den bomba iddia! İngiltere KKTC'yi tanımayı düşünüyor

İngiliz Sunday Express gazetesi, İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyabileceğini iddia etti.

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İngiliz gazetesi olan Sunday Express önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Cenevre görüşmelerinde 60 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs adasındaki siyasi krize yapıcı çözümler getirmek için İngiltere'nin çaba göstereceğini dile getirdi.

İngiliz The Sunday Express gazetesi, iddiayı bu ifadelerle duyurdu.

Johnson hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayri resmi görüşmelerin beklendiği belirtildi.

Toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak resmen tanıyacağı ifade edildi. Bunun, adada taraflar arasında dengeyi sağlayacak bir adım olacağına dikkat çekildi.

Tatar'dan Boris Johnson'a çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı adada iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.

Bu tanınma gerçekleşirse KKTC vatandaşları İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca adaya turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da kolayca uçuşlar yapabilecekler.

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