Joe Biden'ın 'sözde soykırım' kararına tepkiler çığ gibi! Siyasilerden sert sözler ABD'de protestolar...
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin ülkemizde ve dünyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasiler Biden'ın 'siyasi' kararına sert sözlerle tepki gösterdi. ABD'deki Türkler sözde soykırım kararını protesto etti. Öte yandan 'soykırım' saçmalığına en manidar yanıt ise İletişim Başkanlığı'nın açtığı sergi oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanması kamuoyunda büyük tepki çekti. Siyasi partiler, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Biden'a sert eleştirilerde bulundu. ABD'de yaşayan Türkler Biden'ın sözde soykırım kararını protesto etmek için sokaklara çıktı. İşte o tepkiler ve diğer gelişmeler...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Oktay, şunları kaydetti:
"Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiç bir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır. 1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur ama Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.