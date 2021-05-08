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HDP'li vekil Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına ilişkin tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kaya, aklınca 'Türkiye'de camilere saldırı düzenleniyor' algısı yaratmak için Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini "Türkiye'yi kıskanıyor" notuyla paylaştı.

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen ancak kimsenin ses çıkarmadığı saldırıda 205 kişinin yaralandı.

HDP'li vekilden skandal paylaşım 
Sosyal medyanın gündemine oturan kanlı saldırıyla ilgili HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini "Türkiye'yi kıskanıyor" notuyla paylaşan Kaya, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

Tepki çekti
İsrail'i kınamak yerine Türkiye'yi suçlayan HDP'li Kaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımında dolayı HDP'li vekile tepki gösterdi.

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