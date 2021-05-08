Adana’daki operasyonda 36 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu

Polisin düzenlediği operasyonda 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 170 paket kaçak sigara ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

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Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılığa karşı mücadelesi devam ediyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt sokulduğu bilgisine ulaştı.

Gümrük kaçağı akaryakıta el konuldu

Bu kapsamda iki farklı adrese şok baskın yapan polis, 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

4 gözaltı

Ekiplerin başka bir adrese yaptığı baskında ise bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.