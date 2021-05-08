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Son dakika Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist, askerlerin başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

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TSK, ülkenin güneyinde yapılanmaya çalışan terör koridorunu yok etmek üzere başlattığı harekatlardan sonra, terörden temizlenen bölgelerin güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Mehmetçik, bölgeye saldırarak huzuru bozmaya çalışanlar teröristlere izin vermiyor.

Son olarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK'lı öldürüldü.

MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.

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