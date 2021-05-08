BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimi olan 2 çocuk babası Mustafa Ersoy (55) ile kızı Ceren Ersoy (11) evlerinde ölü bulundu. Banyoda iple asılı cesedi bulunan Mustafa Ersoy'un, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Abone ol

Yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı. Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. 

Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu. 

G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne Keşan'da diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza
TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
HDP'li vekil Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Adana’daki operasyonda 36 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'e tepki: Planlı bir barbarlıktır
İzmir'de yaşayan Hülya Görür 20 yıldır kayıp kocasını arıyor
Ebru Yaşar zirveye yerleşti 2021 düğünlerinin şarkısı 'Ben Bilmem' oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Mayıs sonrasına ilişkin önemli açıklamalar
Olay yeri Kocaeli! Yargılanırken serbest kaldı, bu kez de komşusunun kızına tacizden gözaltına alındı
Yorumlar