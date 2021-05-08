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Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mardin’in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalı Bagok Dağı'nda jandarma, emniyet ve istihbarat birimlerinin düzenlediği ortak operasyonda SİHA, İHA ve uçaklarla 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek Kırsalı (Bagok) kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA ve uçak topyekun sahadayız" dedi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı:

 

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