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AB'den BioNTech ile yeni anlaşma! 1.8 milyar dozluk aşı sözleşmesi: Kişi başına...

AB, BioNTech - Pfizer aşısından 1.8 milyar doz alımına onay verdi. Yaklaşık 450 milyon nüfusu bulunan AB, halihazırda 4.3 milyar dozdan fazla aşı anlaşması yaptı. Yani neredeyse kişi başına 10 doz aşı düşüyor...

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Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Covid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile yeni sözleşme yapıldığını duyurdu.

İlave dozlar nerede kullanılacak?
Avrupa'da aşılama sürecinin iyi ilerlediğine işaret eden Von der Leyen, ilave dozların bağışıklık artırıcı aşılarda, ortaya çıkan yeni varyantlarla mücadelede, çocuk ve gençlerin aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun BioNTech-Pfizer'la 2021-2023 yılları için 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar dozluk alım sözleşmesini onayladığını kaydetti.

43 milyar dolar ödeme
Alman haber ajansına göre AB, bu sözleşme için 43 milyar dolar ödeyecek. AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

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