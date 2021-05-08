İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın program sırasında sorulan İstanbul'daki kayıp at iddialarıyla ilgili soruya sert çıkışı sonrasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hesabı İstanbullular tarafından sorulacaktır"

Erdoğan, kendisine yöneltilen İstanbul Adalar'daki kayıp at iddialarıyla ilgili soruya, "Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır" yanıtını verirken, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

"Atlara sahip çıkamayanların diğer konularda neler yaptığını düşünmek dahi istemiyoruz"

"İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum."

"Tüm süreçlerin inceleneceği soruşturma talep ediyorum"

Erdoğan'ın bu açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yanıt gecikmedi. Resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.