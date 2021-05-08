Mersin'de hobisi ticarete dönüştü! Tavus kuşlarının tanesini 2 bin liradan satıyor

Arslan, "Sosyal medyadan ulaşanlar satın almak isteyenler çok oldu ve bir çift tavus kuşundan 10 çift tavus kuşu üretimi yaptım. Yaklaşık 25 yıl yaşayabilen tavus kuşları, zararsız ve kuyruklarının görselliğiyle insanlara terapi yapabilen muhteşem bir varlık." dedi.