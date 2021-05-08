Mersin'de hobisi ticarete dönüştü! Tavus kuşlarının tanesini 2 bin liradan satıyor
MERSİN’in Erdemli ilçesinde Fevzi Arslan (52), hobi olarak beslemeye başladığı tavus kuşları ilgi görünce ticaretine başladı.
Sülüngiller familyasından olan ve kur yapma döneminde erkeklerin kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenle görenlerin etkilendiği tavus kuşları, terapi niyetine de insanlar tarafından izleniyor.
Renkleri ve kuyruklarının muhteşem görselliği ile ilgi gören tavus kuşları, tanesi 2 ila 5 bin lira arasında alıcı buluyor.
İlçede 5 yıl önce hobi için bir çift tavus kuşu beslemeye başlayan Fevzi Arslan, sosyal medyaya yüklediği fotoğrafların ilgi görmesi üzerine ticarete başladı.
Arslan, "Sosyal medyadan ulaşanlar satın almak isteyenler çok oldu ve bir çift tavus kuşundan 10 çift tavus kuşu üretimi yaptım. Yaklaşık 25 yıl yaşayabilen tavus kuşları, zararsız ve kuyruklarının görselliğiyle insanlara terapi yapabilen muhteşem bir varlık." dedi.