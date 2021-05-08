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Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne, kurulan 'La ilahe illallah' yazılı mahyalar Kadir Gecesi'nde iftar saatinde yakıldı. Ayasofya Camii'ndeki mahyalar İstanbul manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, o anlar drone ile görüntülendi.

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24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandırıldı.

Mahya, valilik girişimi ile hazırlandı
87 yıl sonra İstanbul Valiliğinin girişimiyle hazırlanan "La ilahe illallah" yazılı mahyalar Ayasofya Camii'nin minarelerine asıldı. Ayasofya'yı ışıl ışıl aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte Kadir Gecesi iftar vaktinde mahyaların ışıkları yandı.

Kartpostallık manzara oluştu
Mahyalarla İstanbul manzarasının birleştirilmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya'daki tarihi anlar ise drone ile görüntülendi.

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