Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Covid-19 tedavisi gören asker vefat etti
Milli Savunma Bakanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.Abone ol
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.