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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Covid-19 tedavisi gören asker vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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