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İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi

İsrail polisi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırıp ses bombası atması dünyada yankı uyandırırken, bugün yeni bir zulüm gerçekleştirdi. Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinlileri taşıyan onlarca otobüsü Kudüs yakınlarından geri çevirdi.

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle artan gerilim dinmiyor. İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıların ardından yüzlerce kişi, bugün Kadir Gecesi öncesinde Kudüs’e doğru yola çıktı.

İsrail güçleri, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen Filistinlileri taşıyan çok sayıda otobüsü Kudüs yakınlarından geri çevirerek, geri dönmelerini talep etti.

Kontrol noktalarında Filistinlilerin üzerini arayan İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa’ya ibadet etmek üzere gelenlerin sayısını azaltmaya çalıştı. 

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