Türkiye 8 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42.746'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2178'i semptomatik olmak üzere 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 281 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 28 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Dünkü vaka sayısı 20 bini aşmıştı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 2210'u semptomatik olmak üzere 20 bin 107 yeni vaka tespit edilmişti.