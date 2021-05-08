Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu: 1-2

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve Beşiktaş'ın da derbide kaybetmesinden sonra rakibi ile puan farkını 2'ye indirdi.

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Maçın henüz 3. dakikasında orta alanda Sosa'nın kaptırdığı top sonrası ceza alanına giren Alper Potuk karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ve Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin bu sezon yediği en erken golü kaydeden Alper Potuk (2:42), aynı zamanda Süper Lig kariyerinde sarı-lacivertli ekibin filelerini ilk kez havalandırdı.

Fenerbahçe, 42. dakikada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Valencia ceza alanında arka direğe doğru pasını çıkardı, o bölgede bomboş kalan Ozan Tufan gelişine vuruşla ağları sarstı ve durum 1-1 oldu.

Son anlarda rakip kalede çok adamla bulunan Fenerbahçe, 90+6'da Valencia ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Ceza sahasına gelen ortaya vuran Valencia, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.

Maçta son düdükten sonra 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesinden sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ile puan farkını da 2'ye düşürmüş oldu.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

11. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Endri Çekiçi şutunu çekti. Kaleci Harun Tekin, güçlükle topu kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe'nin etkili atağında, sol çaprazdan topla hareketlenen Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Friedrich, üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde yükselen Alper Potuk, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

48. dakikada kendi yarı alanından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Alper Potuk, şutunu çekti. Savunmadaki Szalai'ye de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin ayağıyla dışarı gönderdi.

55. dakikada ceza sahasında son çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında Pelkas, kale önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza alanında Kitsiou'dan seken topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Friedrich son anda meşin yuvarlağı önledi.

75. dakikada ev sahibi ekibin etkili atağında, Lobjanidze'nin pasıyla topla buluşan Geraldo'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Valencia topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.