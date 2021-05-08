Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin dün gece Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.







