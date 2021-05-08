ABD'de Pentagon'dan açıklama: Çin'in roketi yarın sabah düşebilir

Çin’in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

Çin: Roket tehlike oluşturmuyor

Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu. Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü.

Ne olmuştu?

29 Nisan'da uzaya fırlatılan roket, Çin Uzay İstasyonu'nun ana modülünü taşıyordu. Ancak beklenmedik bir hata ile modülden ayrıldı ve roketin kontrolü kaybedildi. Long March 5B isimli roketin, kontrolü kaybedildiğinden beri Dünya'nın çevresinde saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaştığı belirtilmişti.

Uzmanlar konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda roketin 8-10 Mayıs tarihleri aralığında atmosfere girmesi ve Dünya'ya doğru düşmeye başlamasının beklendiğini kaydetmişti. Elde edilen bulgular ve tahminler, roketin Türkiye'nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden birine düşebileceğini gözler önüne sermişti.