Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı
Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 90+6'da bulduğu golle mücadeleyi kazandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve öğrencileri galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.
Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı ve lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.
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Kanarya'nın galibiyet golü 90+6'da Valencia'nın kafa vuruşu ile geldi. Golden sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük sevinç yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, secdeye yattığı anlar görüntülere yansırken Caner Erkin'in sevinçten gözyaşı döktüğü görüldü.
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