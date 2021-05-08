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Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı

Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 90+6'da bulduğu golle mücadeleyi kazandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve öğrencileri galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı ve lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.

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Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı

Kanarya'nın galibiyet golü 90+6'da Valencia'nın kafa vuruşu ile geldi. Golden sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük sevinç yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, secdeye yattığı anlar görüntülere yansırken Caner Erkin'in sevinçten gözyaşı döktüğü görüldü.

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Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı
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Fenerbahçe, son dakikada kazandı! Caner Erkin ağladı Emre Belözoğlu secdeye yattı
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