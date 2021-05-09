Emre Belözoğlu'ndan devre arası itirafı: Ne kadar üzgün olduğumuzu ilettim

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, ''Hiç beklemediğim bir başlangıçtı. Arkadaşlara devre arasında ne kadar üzgün olduğumuzu ilettim. İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe formasına layık bir futbolcu grubu vardı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve Beşiktaş'ın da derbide kaybetmesinden sonra rakibi ile puan farkını 2'ye indirdi.



Maçta son düdükten sonra 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesinden sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ile puan farkını da 2'ye düşürmüş oldu.

Oyunla ilgili çok uzun konuşmayacağını söyleyen Emre Belözoğlu, "İlk yarı itibariyle sezonun tamamının belki de en pasif oyunuydu. 2 tane şutumuzu vardı. Karşı takım sezonun en iyi oyununu oynadı. Hiç beklemediğim bir başlangıçtı. Arkadaşlara devre arasında ne kadar üzgün olduğumuzu ilettim. İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe formasına layık bir futbolcu grubu vardı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı" dedi.

"Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli"

"Ben hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Bundan her zaman gurur duydum"

"Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum"