Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dün akşam sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve küme düşme hattından kurtulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Altıncı teknik direktörüydü

Mavi-beyazlı takımın başında 9 maça çıkan Vural, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Erzurumspor'un bu sezonki altıncı teknik direktörüydü.