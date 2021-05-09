BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Abone ol

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dün akşam sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve küme düşme hattından kurtulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Altıncı teknik direktörüydü
Mavi-beyazlı takımın başında 9 maça çıkan Vural, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Erzurumspor'un bu sezonki altıncı teknik direktörüydü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü
Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
Fatih Terim: Galatasaray vazgeçmeyecek
Trabzonspor, Antalyaspor'u iki golle geçti
Galatasaray-Beşiktaş Süper Lig maç sonucu: 3-1
Diyarbakır'da kısıtlamada tarihi surlara çıkan kişi düşerek ağır yaralandı
Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
ABD'de Pentagon'dan açıklama: Çin'in roketi yarın sabah düşebilir
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Covid-19 tedavisi gören asker vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına kınama!
Yorumlar