Şampiyon kim olacak? İşte üç büyüklerin kalan son iki maçı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşındı. Lider Beşiktaş, Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilirken, Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında kazanarak farkı 2 puana indirdi. İpi kim göğüsleyecek? İşte haberin detayları...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında derbide Galatasaray'a 3-1 kaybetti ve yarışta yara aldı. Galatasaray, bu galibiyetten sonra Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Yarıştaki bir diğer ekip Fenerbahçe ise Ankaragücü'nü deplasmanda 90+6'da Valencia'nın attığı golle 2-1 yendi. Fenerbahçe de böylece son 2 haftaya girilirken lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Beşiktaş'ın son iki maçı

81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, son 2 haftada önce evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Ardından son hafta Göztepe deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe kimlerle oynayacak?

Beşiktaş'ı 79 puanla takip eden Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk ettikten sonra Kayserispor deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın rakipleri kolay

78 puandaki Galatasaray ise küme düşmeyi garantileyen Denizlispor deplasmanına gittikten sonra son hafta evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacak.