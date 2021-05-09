Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi: Takdir haklarında bütün kararları aleyhimize kullandı

Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, "Geçen haftalarda Cüneyt Çakır ile ilgili form düşüklüğü var demiştim. Bu form düşüklüğünün giderek arttığını gördük. Takdir haklarında bütün kararları Beşiktaş aleyhine kullandı.

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Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Şampiyonlukla ilgili hiçbir endişem yok. Çok daha önce bu işi bitirebilirdik. Nasip böyleymiş. Bizim maçlarımızda puan kaybedebileceğimiz çok konuşuluyor" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Kocadağ, Galatasaray'a karşı istedikleri sonucu alamadıklarını söylerken, "Bu akşam istediğimiz sonucu alamadık. Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Bizimde eksiklerimizin olduğu bir gündü. Bu maça çıkmadan önce 4 puana ihtiyacımız vardı. Çok büyük avantajımız vardı. Büyük avantajımız devam ediyor. Son 2 maç. Beşiktaş herkese ve her şeye rağmen, planlara karşı ve her şeyi yıka yıka bugünlere geldi. Kalan 2 maçta çok değerli rakiplerle oynayacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluğu alacağız. Buna eminim" dedi

"ŞAMPİYONLUKLA İLGİLİ HİÇ BİR ENDİŞEM YOK"

Kocadağ, ligin sonuna rakiplerine göre avantajla girdiklerini söylerken, "Şampiyonlukla ilgili hiçbir endişem yok. Çok daha önce bu işi bitirebilirdik. Nasip böyleymiş. Bizim maçlarımızda puan kaybedebileceğimiz çok konuşuluyor. Ancak diğer rakiplerimiz de bu ligden takımlarla oynuyor. O takımların da camiaları, hocaları ve taraftarları var. Onlar da mücadele verecektir. Onların da puan kaybedeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT ÇAKIR BEŞİKTAŞ ALEYHİNE KULLANDI"

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili de Kocadağ, "Geçen haftalarda Cüneyt Çakır ile ilgili form düşüklüğü var demiştim. Bu form düşüklüğünün giderek arttığını gördük. Takdir haklarında bütün kararları Beşiktaş aleyhine kullandı. Bizim penaltıdan sonra Galatasaray yedek kulübesinin etkisinde kaldığını gözlemledik. Bir sürü hata var. En basiti Atiba'nın çıkmayan topuna yardımcı hakem bayrak kaldırıyor ve top gol oluyor. Bizi maça ortak etmemek için yanlış kararlar verdiğini düşünüyoruz. Bunlara takılmayacağız. Bu saatten sonra şampiyonluğu Allah'ın izniyle bırakmayacağız" dedi.

"ABOUBAKAR OLMADAN DA BİR SÜRÜ MAÇ KAZANDIK"

Takımın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar ile ilgili sakatlığı dışında herhangi bir oynamama sebebi var mı? şeklindeki soruya Kocadağ, "Kesinlikle sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyor. Öyle değil. MR'ında sağlık kurulu hocamız sıkıntı gördü. Kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Bir sıkıntı yok. Ağrısının geçtiğini hissettiği an sahada olacak. Aboubakar olmadan da bir sürü maç kazandık. Tek bir oyuncuya bu işi bağlamanın esprisi yok" şeklinde konuştu.