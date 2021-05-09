Covid-19 testi 3 kez negatif, 2 kez pozitif çıktı: Allah’a ‘canımı al’ diye yalvardım

Koronavirüs testi 3 kez negatif, 2 kez pozitif çıkan Kadir Barış, psikolojisinin bozulduğunu, iki kez intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Barış, "Bu virüs bitmeden evden çok çıkmayı düşünmüyorum” dedi.

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İzmir’de yaşayan 34 yaşındaki Kadir Barış, halsizlik ve baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Testi negatif çıkan Barış, her geçen gün şikayetleri artınca bir kez daha hastaneye başvurdu. Testi yeniden negatif çıkan Barış’ın üçüncü testi bu kez pozitife döndü. 10 gün karantinada kalan Barış’a bu sürenin sonunda yapılan test ise negatif oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre; iyileştiğini sandığı anda ağrıları artan ve tekrar test yaptıran Barış’ın test sonucu bu kez de pozitif çıktı ve tomografi çekildiğinde ciğerlerinde yüzde 90 oranında zatürree tespit edildi.

''Allah’a ‘canımı al’ diye yalvardım''

Yaşadıklarını anlatan Barış, "Evdeki süreçte ağrıdan duramadım. Psikolojim bozuldu. 2 kez intihar etmeyi düşündüm. Allah’a ‘canımı al’ diye yalvardım. Birisi etlerimi çekiyor gibiydi. Öksürmekten artık ağzımdan kan geliyordu. Bu virüs bitmeden evden çok çıkmayı da düşünmüyorum” dedi.