Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İsrail'e tepki Bu zulmün hesabı sorulmalı!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınadığın söyled.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “ Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz” dedi.

Önceki gece Siyonist oluşum İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıya Hak-İş’ten tepki geldi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklamada, yapılan alçak saldırıyı zalimlik olarak niteleyerek uluslararası toplumun bu zulme karşı harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

İslam'a yapılan düşmanlık bir kez daha gözler önüne serildi

İşgalci İsrail’in Filistin üzerinde insanlık dışı tahakkümüne devam ettiğini belirten Arslan, “Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da arttıran İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini işgal etmekte, zulümlerini artırmaktadır. İbadet yapan Müslümanlara düşmanca saldırmak zalimliktir. Bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail Devleti, İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koymuştur. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir” dedi.

Uluslararası toplum bu zulme karşı harekete geçmeli

Uluslararası toplumu bu alçak saldırıya karşıya tepki vermeye davet eden Arslan, şunları kaydetti: “BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nun Filistin’le ilgili almış olduğu kararları uygulaması konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak Kudüs’ün, insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden cihanşümul bir değer olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Orta Doğu’da kalıcı barış için, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, Filistin halkının daima yanında olacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir.”