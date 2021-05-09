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Apar topar erken seçime mi gidiyoruz! Ahmet Hakan'dan olay yorum...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Apar topar seçime giderler mi gerçekten?" diye soran Ahmet Hakan, karanlık bir tablo çizip neden gidilmeyeceğini tane tane anlattı...

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Muhalefet partilerinin erken seçim beklentisi sürerken, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. "Apar topar seçime giderler mi gerçekten?" başlıklı yazısında Hakan, bu kriz ortamında seçime gitmenin intihar anlamına geleceği için erken seçimin mümkün olmadığını ifade etti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü....

Önce Meral Akşener şimdi Faik Öztrak

“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener. Sürekli güncelleyerek... Baktı, olmuyor. Vazgeçti tarih vermekten.

Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş. Ama tarih vermeyerek. “Apar topar seçime gidecekler” demiş.

Faik Öztrak bunu bir temenni cümlesi olarak söylüyorsa mesele yok. Ama inanarak söylüyorsa... Rakibinin aklına, fikrine, zekâsına, izanına apaçık hakaret ediyor demektir.

Fiyatlar el yakarken...

Pazaryerlerinde fiyatlar el yakarken, salgın koşulları ekonomiyi yaralamışken, turizm yandım Allah derken, tam kapanmanın yol açtığı öfke devam ederken... Bir hükümetin apar topar seçime gitmesi için... Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım.

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