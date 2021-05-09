'Haydi ganyan bayine' sözleri Sergen Yalçın'ı kızdırdı: Terbiyesiz herifler

Galatasaray'da idari görevli Şükrü Hanedar, "Haydi ganyan bayine" diyerek, siyah beyazlılara sataştı. Sergen Yalçın bunun üzerine "Kim o sözü söyleyen" diye bağırdı. Hanedar'ın bu sözlerinin ardından Sergen Yalçın'ın, "Biz sizi böyle mi misafir ettik? Terbiyesiz herifler" yanıtını verdi. Maç sonu olay paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Abone ol

Kader derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 yendi; zirveye yeni bir heyecan geldi. Galatasaray'ın gollerini Ryan Babel, Falcao (Penaltı) ve Arda Turan kaydetti. Beşiktaş'ın sayısı penaltıdan Rachid Ghezzal'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 81 puanda kaldı. Galatasaray ise lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Haftayı, 2-1'likk Ankaragücü galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe ile Siyah Beyazlılar arasındaki fark 2'ye indi.

Maç sonunda ise Galatasaray'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a çarpıcı bir gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandığı gündeme geldi.

"Haydi ganyan bayine"

Beyaz Tv'nin iddiasına göre 2-1 önde soyunma odasına giden Galatasaray'da idari görevli Şükrü Hanedar, "Haydi ganyan bayine" diyerek, siyah beyazlılara sataştı. Bu sözü duyan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bunun üzerine "Kim o sözü söyleyen" diye bağırdı. Hanedar'ın bu sözlerinin ardından Sergen Yalçın'ın, "Biz sizi böyle mi misafir ettik? Terbiyesiz herifler" yanıtını verdi.

Koşan at detayı

Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir atari oyunu üzerinden sert gönderme yapıldı. Paylaşımda, bir aslanın 2 kartalı avladığı görülüyor. Söz konusu oyunda koşan bir atın olması da göze çarpıyor. Sergen Yalçın, maç sonunda "Konuşulması gereken çok konu var ama sonra konuşacağız" demişti.

Kalan maçlar

Beşiktaş, son iki haftada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, son hafta ise Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray ise gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Sezonu sahasındaki Malatyaspor maçıyla tamamlayacak.