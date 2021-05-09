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CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım

CHPli vekil Cihangir İslam 'Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum' ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi’nden istifa ederek CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, millet ittifakı ve ittifakın adı resmin açıklanmayan PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'ye konuşan İslam, "CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda HDP de yer almalı mı?" sorusunun yanıtladı.

İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum. Birtakım problemler tek taraflı değil, siyasetin içinden baktığınız zaman daha farklı" dedi.

İslam, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum bize şunu öğretti; farklı kimliklerle benzer siyasetler güdülebilir. Yani bugün siyasete baktığınızda bazı siyasetçiler -bugün bizi yönetenler de öyle düşünüyor- zannediyor ki ben tek bir kimlik yaratırsam, tek bir kimlik oluşturursam, ülke düze çıkar. Hayır böyle değil. Önemli olan şudur: Farklılıklarımıza rağmen sizinle biz aynı mekânı bir hukuk sistemi, bir adil sistem içerisinde paylaşabiliyor muyuz? Birbirimizin arkasını kollayabiliyor muyuz? Birlikte iş yapabilme becerimiz var mı? Yöneticimizi bu ülkeyi yöneteceğimizi, mevzuatımızı birlikte tayin edebiliyor muyuz?"

Rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı

İslam’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında parti rozetini kendisine takmasıyla resmen CHP'li olmuştu.

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