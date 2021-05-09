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Hijyenik pedler yasak mı? İçişleri yetkilileri konuya açıklık getirdi

Tam kapanma yasakları kapsamında marketlerde satılabilecek ürünlere sınırlama getirildi. Bazı marketlerde ped ve hijyenik ürünler reyonlarının da kapatıldığı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bakanlık konuya açıklık getirdi. 

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Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından bazı marketler ped satışı yapmamaya başladı. Bazı marketlerde ped ve hijyenik ürünler reyonlarının da kapatıldığı görüntüleri sosyal medyaya düştü. İçişleri Bakanlığı yetkilileri konuya açıklık getirdi. 

"Satış yasağının uygulanmaması gerekir"
Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu, "Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir" dedi.

"Öyle bir yasak yok"
İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisine girdiğini belirterek, "Öyle bir yasak yok" değerlendirmesinde bulundu.

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