Duayen gazeteci Levent Çezik covid-19'a yenik düştü

Otomotiv sektöründe yaptığı haberler ve köşe yazılarıyla tanınan gazeteci yazar Levent Çezik, koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Otomotiv sektöründe yaptığı haberler ve kaleme aldığı köşe yazılarıyla tanınan gazeteci yazar Levent Çezik hayatını kaybettiği açıklandı. Haberi gazeteci Dinçer Gökçe, sosyal medya hesabından “Gazeteci arkadaşım Levent Çezik’in vefat haberini aldım az önce. Tarifsiz derecede üzüldüm. Yakından tanıdığım biriydi Levent abi. Çok temiz çok gariban biriydi… Yeğeninin virüs bulaştırması sonrası 5-6 gün içinde hayatını kaybetmiş. Geride eşi ve 2 çocuğu kaldı. Çok yazık oldu.” sözleriyle duyurdu.



Levent Çezik kimdir?

Gazetecilik mesleğine 1996 yılında Akşam Gazetesi'nde başlayan Çezik, kariyerine daha sonra Tercüman Gazetesi'nde devam etti ve burada Otomotiv Editörlüğü görevini de üstlendi. Tercüman Gazetesi’nin kapanmasından sonra iş hayatına şahsına ait Gündem PR, İletişim ve Danışmanlık şirketiyle devam eden Çezik, aynı zamanda www.otomobilhaber.com.tr isimli siteyi de yayın hayatına almıştı. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyesi olan Çezik, 2 çocuk babasıydı.