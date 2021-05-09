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Liverpool, Şampiyonlar Ligi aşkına gaza bastı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

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Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı. Mane, Aralık ayından bu yana ilk golünü kaydederken; Thiago, Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti. 

Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 57 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma alt sınırındaki 63 puanlı Leicester City ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya indirdi.  37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.

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