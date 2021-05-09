BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarihi gelişmeyi duyurdu: ABD ile anlaştık

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik temel ve ana yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu.

ABD tek şartını açıkladı! 'İran'a yaptırımları kaldırmaya hazırız'

"Başka seçenek yok'' 

İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması dışında bir seçeneğin olmadığını söyleyen Ruhani, “ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönme dışında bir seçenekleri yok” dedi.

Ruhani, ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Ana ve temel yaptırımların kaldırılması konusunda ABD anlaştık. Sadece bazı ayrıntıların çözümü noktasında müzakerelerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.

ABD'nin anlaşma şartı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma dahilinde nükleer programına dönmesi durumunda yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona Atletico Madrid'e takıldı liderlik fırsatını tepti
Liverpool, Şampiyonlar Ligi aşkına gaza bastı
CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
Covid-19 testi 3 kez negatif, 2 kez pozitif çıktı: Allah’a ‘canımı al’ diye yalvardım
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İsrail'e tepki Bu zulmün hesabı sorulmalı!
Dünyaca ünlü Türk sanatçıya hizmetçisinden şok suçlama! Taciz etti tecavüz edecekken...
'Haydi ganyan bayine' sözleri Sergen Yalçın'ı kızdırdı: Terbiyesiz herifler
Apar topar erken seçime mi gidiyoruz! Ahmet Hakan'dan olay yorum...
Şampiyonlar Ligi provasında Chelsea güldü
Kanada milletvekilinden çarpıcı sözler: İsrail ülkemizden asker topluyor
Yorumlar 4 yorum