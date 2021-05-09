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Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu güvenlik kamerasına yakalandı

Sultanbeyli’de bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlığı işyerinin muhasebe sorumlusunun yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerinin tuvaletine sakladığı çantadan 415 bin lira nakit para ile 837 bin lira değerinde Çek-Senet ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli Turgutreis Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 7 Mayısta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin harekete geçti. Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde işyerinde bulunan çelik kasanın şifre ile açılarak içerisinden nakit para, çek ve senetlerin çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, hırsızlık olayını işyerinde muhasebe sorumlusu olan A.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirledi.

Sakladığı çantadan 415 bin lira nakit para çıktı
Şüpheli şahıs A.Y., kasadan parayı, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çeklerin bulunduğu çantayı tuvalete sakladığını söyledi. Şüphelinin iş yerinin tuvaletine sakladığı çanta bulunarak muhafaza altına alınırken, çantadan 407 bin lira nakit para, 837 bin lira değerinde Çek-Senet, 8 adet kapalı zarf içerisinde 8 bin 650 lira nakit para ve 1 adet Çek koçanı ele geçirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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