Son dakika Erdoğan'dan net AB mesajı: Vizyon eksikliğidir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır.

"Türkiye çifte standarda rağmen çalışmalarını sürdürüyor''

Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır. Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.