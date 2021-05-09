İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bagok Bölgesi'nde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi."